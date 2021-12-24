Названы отрасли — лидеры по росту зарплат в 2021 году

К концу 2021 года из-за разгона инфляции темпы роста зарплат в России ускорились, показало исследование «Сбера» и «Работа.ру». Лидерами среди отраслей стали финансы и IT, при этом ситуация на рынке труда перестала определяться исключительно работодателем, пишет РБК.

Лидером по росту зарплат среди всех отраслей российской экономики в 2021 году стала сфера финансов и страхования, где зарплаты выросли на 17,7%. На втором месте — IT и связь, где зарплаты выросли на 16,7%. На третьем месте оказался строительный сектор (12,9%), однако там отмечаются признаки замедления роста, предположительно связанные с восстановлением предложения и стабилизацией спроса.

В целом предложение от работодателей в 2021 году выросло на 29%. Больше всего спрос на трудовые ресурсы вырос в сфере торговли, где прирост вакансий составил 140% по сравнению с 2020 годом. В тройку лидеров по этому показателю также вошли финансово-страховой сектор (93%) и маркетинг, реклама и СМИ (66%).

Вместе с тем активность соискателей в 2021 году росла меньше, чем спрос на рабочую силу, что спровоцировало дефицит кадров почти во всех сферах. Авторы исследования отмечают, что в 2022 году «кадровый голод» ожидается в сфере строительства, массовых специальностях и IT-сфере: последнее объясняется в том числе оттоком кадров за рубеж и цифровизацией.

Как заявила директор по аналитике «Работа.ру» Елена Артемьева, в настоящее время соискатели диктуют основные тренды развития кадровой индустрии: в массовых профессиях наблюдается либо замедление темпов роста, либо снижение числа новых резюме, тогда как рост активности соискателей наблюдается в области «белых воротничков».

Ранее сообщалось, что дефицит работников в России достиг максимума за семь лет. Москва и целый ряд регионов сегодня остро нуждаются в рабочей силе. В мае 2021 года число открытых вакансий достигло 2,1 миллиона и не опускается уже на протяжении шести месяцев, а с октября 2020-го по октябрь 2021 года потребность в кадрах увеличилась почти на четверть.

На ситуацию повлиял в том числе и отток трудовых мигрантов: 68% вакансий приходится на рабочие специальности. Особенно сильно нуждаются в притоке специалистов Москва, Красноярский край, Ростовская, Амурская и Иркутская области.