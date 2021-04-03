Названо лучшее время для оформления ипотеки в России

Риелтор Павел Боровиков считает, что наступило лучшее время для того, чтобы начать оформление ипотеки. Ипотечная ставка почти что равна уровню инфляции.
Сейчас реальная ипотечная ставка составляет примерно 5,5 %, и реальная инфляция тоже в районе 5,5–6%. Таким образом, реальная ставка по ипотеке практически равна нулю, — цитирует его «Ридус».
При этом он предупредил, что такое ликвидное предложение продлится максимум пару месяцев.
Однако президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко считает, что радоваться такому повороту рано, поскольку ставки непредсказуемы. По её мнению, ипотеку нужно брать, когда это необходимо.
По прогнозам риелторов, интенсивный рост цен на жильё продолжится в первой половине будущего года, а во второй спрос на недвижимость уже пойдёт на спад. Дело в том, что льготная программа по ипотеке заканчивается 1 июля 2021 года и её завершение скажется на снижении спроса на недвижимость.
Как писал NEWS.ru, летом истекает срок программы, призванной помочь россиянам улучшить свои жилищные условия. Справедливости ради стоит сказать, что ещё в прошлом году льготная ипотека перестала быть таковой, на ажиотажном спросе цены на жильё взлетели на 10–20%, поставив выгоду от сниженной процентной ставки под большое сомнение. В итоге доступность жилья снизилась. Повысится ли она после прекращения действия программы, тоже вопрос.