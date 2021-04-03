Названо лучшее время для оформления ипотеки в России

https://static.news.ru/photo/019a0092-9581-11eb-a02a-96000091f725_660.jpg Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

Риелтор Павел Боровиков считает, что наступило лучшее время для того, чтобы начать оформление ипотеки. Ипотечная ставка почти что равна уровню инфляции.

Сейчас реальная ипотечная ставка составляет примерно 5,5 %, и реальная инфляция тоже в районе 5,5–6%. Таким образом, реальная ставка по ипотеке практически равна нулю, — цитирует его «Ридус».

При этом он предупредил, что такое ликвидное предложение продлится максимум пару месяцев.

Однако президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко считает, что радоваться такому повороту рано, поскольку ставки непредсказуемы. По её мнению, ипотеку нужно брать, когда это необходимо.

По прогнозам риелторов, интенсивный рост цен на жильё продолжится в первой половине будущего года, а во второй спрос на недвижимость уже пойдёт на спад. Дело в том, что льготная программа по ипотеке заканчивается 1 июля 2021 года и её завершение скажется на снижении спроса на недвижимость.

Как писал NEWS.ru, летом истекает срок программы, призванной помочь россиянам улучшить свои жилищные условия. Справедливости ради стоит сказать, что ещё в прошлом году льготная ипотека перестала быть таковой, на ажиотажном спросе цены на жильё взлетели на 10–20%, поставив выгоду от сниженной процентной ставки под большое сомнение. В итоге доступность жилья снизилась. Повысится ли она после прекращения действия программы, тоже вопрос.