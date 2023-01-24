Названа причина падения цен на бензин и дизель Глава НГС Баженов: падение цен на дизель и бензин в России кроется в ожидании эмбарго от Запада

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причина падения цен на дизель и бензин в России до многолетних минимумов кроется в ожидании эмбарго от западных стран, рассказал «360» президент Независимого топливного союза (НГС) Павел Баженов. По его словам, в сложившейся ситуации пока нет ничего критичного, однако бесконечно оптовые цены снижаться не будут. Если они опустятся до экстремальных значений, российским производителям придется уменьшить объемы переработки нефти, ведь заводы не могут работать в убыток.

Причина этому — ожидание эмбарго. Критичного в этом ничего нет пока. Бесконечно оптовые цены снижаться, конечно, не будут. Хотя экспорт затруднен, но новые направления находятся, объемы идут, экспорт продолжает быть, — заявил Баженов.

Глава НГС подчеркнул, что снижение объемов переработки нефти приведет к смене направления тренда — цены на дизель и бензин начнут расти. При этом эксперт объяснил, что ситуация на розничном рынке нефтепродуктов останется стабильной и снижения цен на топливо не ожидается. Это связано с правилом регулирования ценообразования — рост цен в рамках инфляции все еще продолжается. Помимо того, стоимость топлива на АЗС не снижается, так как тренд на падение цен на нефтепродукты не обязательно сохранится.

Министра финансов США Джанет Йеллен ранее заявила, что ограничения на продажу российской нефти могут распространить на продукты нефтепереработки. Новые санкции могут принять уже в феврале.