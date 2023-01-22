Минфин США готовится ввести ограничения на продукты нефтепереработки из РФ

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Ограничения на продажу российской нефти могут распространить на продукты нефтепереработки, передает Bloomberg со ссылкой на министра финансов США Джанет Йеллен. Новые санкции могут принять уже в феврале.

Мы очень внимательно изучили эти рынки и верим, что выйдем с набором ограничений, которые позволят достичь тех же целей, которых мы достигли с нефтью, — заявила Джанет Йеллен.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель пожаловался, что с каждым разом принятие новых санкций в отношении России сложнее. По его словам, чем дальше, тем больше возникает споров вокруг новых ограничений. Тем не менее, несмотря на сложности, ЕС продолжит рассматривать новые пакеты ограничений, заявил он.

Кроме того, агентство Bloomberg сообщало, что нефть из России продается вдвое дешевле, чем в среднем по миру, и ее цена значительно ниже введенного западными странами потолка. По его данным, 6 января российская нефть Urals продавалась по $37,8 за баррель, в то время как Brent в тот же день стоил $78,57 за баррель.

Как указывают журналисты, цена российской нефти снизилась после введения Евросоюзом эмбарго на поставки нефти по морю. Помимо этого, на стоимость могла повлиять и зависимость российской торговли от Китая и Индии, для которых Москва могла сделать скидку.