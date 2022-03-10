Назван срок принятия закона о национализации иностранных компаний в России

Закон о национализации ушедших с российского рынка иностранных компаний примут в течение недели, заявил председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Такая скорость связана с тем, что нужно сохранить рабочие места и цепочки поставок, объяснил он.

Закон будет принят максимально быстро, потому что речь идёт не только о масштабном ущемлении прав потребителей, но и о сохранении рабочих мест, цепочек поставок. Поэтому ожидается, что этот закон вступит в силу в течение недели. Последствием этого решения станет то, что перераспределение прибыли, которую все эти транснациональные компании генерировали в России и отправляли на Запад, будет оставаться внутри России, — сказал Павлов.

Он добавил, что деловой репутации России это не повредит.

Именно «Общественная потребительская инициатива» направила в Генеральную прокуратуру и правительство список компаний, которые могут быть национализированы в будущем. В него вошли 60 организаций, которые заявили о приостановке бизнеса в России.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ещё нет сформированной позиции по идее национализации предприятий, объявивших об уходе с российского рынка. По его словам, национализация зарубежных предприятий в России может иметь негативные последствия, как и арест российской недвижимости в ЕС и США.