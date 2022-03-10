В Кремле высказались об идее национализации зарубежных предприятий

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предложения по национализации зарубежных предприятий в России может иметь негативные последствия. Он отметил, что арест российской недвижимости в ЕС и США также не приведёт к улучшению ситуации. Тем не менее, окончательная позиция по данному вопросу ещё не сформирована, передаёт RG.ru.

Я ничего не могу сказать, какой-то сформированной позиции на этот счёт нет, но всякие сценарии, они рассматриваются и прорабатываются весьма в экстренном порядке именно в правительственном штабе, - сказал Песков.

Он не уточнил, о каких именно сценариях идёт речь.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила механизм национализации имущества иностранных организаций, входящий в законопроект по поддержке российской экономики в условиях санкций. Законопроект позволяет вводить внешнее управление при прекращении деятельности организаций, более 25% которых владеют иностранные лица недружественных государств.

Ранее депутат Госдумы (ГД) и зампред комитета по охране здоровья Алексей Куринный рассказал, что сотрудники сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс», если предприятия американской компании национализируют в России на фоне санкций, «продолжат работать на тех же площадях, но под другим брендом».