Назван способ распознать финансовую пирамиду

Любая финансовая организация обязательно должна иметь лицензию Центробанка. Об этом «Национальной службе новостей» сообщил адвокат, судья Арбитражного третейского суда Московской области Дмитрий Зацаринский.

На сайте ЦБ есть признаки финансовых пирамид, они там изложены . Необходимо прочитать их и сравнить с тем, куда предлагают деньги нести, — сказал юрист.

Он напомнил, что на сайте Банка России есть список, куда включено более двух тысяч организаций, которые Центробанк поместил в категорию финансовых пирамид. Зацаринский резюмировал, что если организация не имеет лицензии или не включена в реестр ЦБ, то, скорее всего, она ведёт свою деятельность нелегально.

Ранее сообщалось, что ущерб от экономических преступлений в России за первые шесть месяцев текущего года сократился на 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 142,6 млрд рублей. Об этом говорится в статистических данных Генпрокуратуры.

Отмечается, что урон от нечестной экономической деятельности в стране за январь — июнь оказался меньше на 74,5 млн рублей, чем годом ранее. При этом продолжилась тенденция по увеличению общего массива преступлений экономической направленности.