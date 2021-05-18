Назван регион — лидер по находящимся в залоге автомобилям

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Находящиеся в залоге машины чаще всего встречаются в Новгородской области. К такому выводу пришли аналитики Авто.ру.

Так, в этом регионе в залоге оказался каждый тринадцатый автомобиль. Меньше всего таких машин исследователи обнаружили на Дальнем Востоке. В Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе такие авто в продаже отсутствовали вовсе.

Как уточняется, чаще всего в залоге встречаются новые и не самые популярные на рынке модели. Например, китайских Haval F7 оказалось вдвое больше, чем отечественных Lada Vesta. Аналитики связывают такие тенденции с тем, что большая часть этих машин приобретена в кредит.

Как уточняется, специалисты сделали такие выводы после знакомства с базой объявлений о продаже автомобилей за 2020 год.

Ранее глава компании International Business Machines (IBM) Джим Уайтхерст заявил, что в ближайшие два года цены на автомобили будут расти. Инфляция будет вызвана нехваткой полупроводниковых чипов и снижением темпов производства из-за пандемии коронавируса.