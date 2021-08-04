Песков объяснил свои слова о введении налога на мясо

Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков прокомментировал собственные слова о возможности введения налога на мясо. По его словам, такой налог актуален в первую очередь для стран-экспортёров и не коснётся рядовых россиян. Его цитирует РИА Новости.

Крупнейшим мировым производителем мяса по-прежнему остаётся Китай, на втором месте — Бразилия. Это одна из причин, по которой для России эта тема в данный момент неактуальна, — заметил Песков.

По его словам, России необходимо выстроить модель экономики для сельского хозяйства с минимальным углеродным следом и развивать компенсирующую отрасль экономики, связанную с использованием белков. В этом случае о налоге на мясо для граждан говорить не придётся, но заниматься моделью сельского хозяйства с минимальным углеродным следом надо уже сейчас. Вопросы, связанные с функционированием этой модели, будут актуальны после 2025 года, в случае пересмотра условий Парижского соглашения.

Ранее Песков заявил, что климатическая повестка способна изменить сферу животноводства и стать стимулом для развития новых технологий в этой сфере. Сама же политика учёта углеродного следа может затронуть и животноводство, следствием чего может стать появление новых налогов, включая налог на мясо.