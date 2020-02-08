https://static.news.ru/photo/b41d166a-8f1a-11e9-8703-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинская компания «Нафтогаз» может подать новые иски против российского «Газпрома». Такая возможность сейчас изучается, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

На своей странице в Facebook он отметил , что целью украинской стороны является снижение цен на газ в Украине на 25 % и получение миллиардов долларов компенсации за потерю от переуступки долговых обязательств «РосУкрЭнерго».

«Нафтогаз» и «Газпром» подписали соглашение по транзиту газа 30 декабря. Контракт подписан сроком на пять лет и он может быть продлён ещё на 10 лет. В первый год Киев рассчитывает прокачать 65 млрд кубометров газа, в последующие годы — по 40 млрд. На Украине надеются заработать на транзите более $7 млрд.

Ранее Витренко сообщил, что компания получила от российского «Газпрома» платежи на $578,4 млн за обеспечение трёх месяцев работы по транзиту природного газа. По его словам, такая сумма составляет почти треть доходов госбюджета Украины за январь 2020 года. Это стало возможным из-за того, что «Нафтогаз» фактически обменял исковые требования в арбитраже на новый транзитный контракт. Если бы этого не произошло, то компания в январе получила бы последний платёж за транзит газа в размере $239,5 млн.