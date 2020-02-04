https://static.news.ru/photo/bb93ca76-4778-11ea-aafc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что компания получила от российского «Газпрома» платежи на $578,4 млн за обеспечение трёх месяцев работы по транзиту природного газа.

В январе «Нафтогаз» получил $239,5 млн за транзит в декабре, а также $175,1 млн предоплаты за январь и $163,8 млн за февраль. Всего $578,4 млн, — написал Витренко в Facebook.

По его словам, такая сумма составляет почти треть доходов госбюджета Украины за январь 2020 года. Это стало возможным из-за того, что «Нафтогаз» фактически обменял исковые требования в арбитраже на новый транзитный контракт. Если бы этого не произошло, то компания в январе получила бы последний платёж за транзит газа в размере $239,5 млн.

Кроме того, Витренко напомнил важность заложенного в новом контракте принципа «качай и плати». Украина транспортирует всего 46% от законтрактованных «Газпромом» и полностью им оплаченных объёмов.

«Нафтогаз» и «Газпром» подписали соглашение по транзиту газа 30 декабря. Контракт подписан сроком на пять лет и он может быть продлён ещё на 10 лет. В первый год Киев рассчитывает прокачать 65 млрд кубометров газа, в последующие годы — по 40 млрд. На Украине надеются заработать на транзите более $7 млрд.

Как писал NEWS.ru, российский президент Владимир Путин на переговорах по газу продемонстрировал глубокое знание проблемы и шокировал своей осведомлённостью деталями. Российский лидер не только был погружён в тему, но и знал точные суммы и ставки.