https://static.news.ru/photo/c48b293e-2b54-11ea-9dba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россия и Украина подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января 2020 года. По его словам, большая сделка «восстановила баланс интересов сторон».

После пяти дней непрерывных двусторонних переговоров в Вене приняты окончательные решения и достигнуты финальные договоренности, — цитирует Миллера РИА Новости.

Агентство отмечает, что за организацию транзита будет отвечать «Нафтогаз».

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в Facebook, что контракт подписан сроком на пять лет, и он может быть продлён ещё на десять лет. В первый год Киев рассчитывает прокачать 65 млрд кубометров газа, в последующие годы — по 40 млрд. На Украине надеются заработать на транзите более $7 млрд.

Ранее NEWS.ru сообщал, что украинский кабмин разрешил «Нафтогазу» урегулировать газовые споры с российским «Газпромом». Кроме того, правительство позволило сырьевому гиганту подписать с Москвой контракт на транзит голубого топлива сроком на пять лет — с 2020 по 2024 год.