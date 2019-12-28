Украинский кабмин разрешил «Нафтогазу» урегулировать газовые споры с российским «Газпромом». Кроме того, правительство позволило сырьевому гиганту подписать с Москвой контракт на транзит голубого топлива сроком на 5 лет — с 2020 по 2024 годы.
Предоставить согласие на заключение акционерным обществом «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» соглашения об урегулировании газовых споров и об основных условиях дальнейших отношений в организации транспортировки газа с ПАО «Газпром», — говорится на официальном сайте кабинета министров соседнего государства.
Накануне «Газпром» подписал мировое соглашение с Украиной в инвестиционном арбитраже. Это позволит заключить долгосрочные договоры на транзит газа, сообщил замминистра юстиции Украины Иван Лещина.
По его словам, теперь преграды для дальнейшего сотрудничества «Газпрома» и «Нафтогаза» устранены.
Ранее NEWS.ru писал, что «Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по мировому соглашению. Стороны должны были заключить его до 29 декабря, как это было предусмотрено двусторонними договорённостями.