https://static.news.ru/photo/2ae411ea-2aed-11ea-921a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российская корпорация «Газпром» и украинский «Нафтогаз» не уложились в сроки по подписанию мирового соглашения. Компании должны были заключить его до 29 декабря, как это было предусмотрено двусторонними договорённостями.

Документ предполагает урегулирование взаимных требований по транзиту российского газа в Европу. Это является условием для подписания нового транзитного договора с 1 января 2020 года.

Из «пакетного» мирового соглашения пока выполнено только одно условие — «Газпром» перечислил «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к одной из сторон переговоров. О выполнении других условий соглашения — отзыв исков, снятие арестов с имущества «Газпрома» и других — стороны не сообщали.