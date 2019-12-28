Российская корпорация «Газпром» и украинский «Нафтогаз» не уложились в сроки по подписанию мирового соглашения. Компании должны были заключить его до 29 декабря, как это было предусмотрено двусторонними договорённостями.
Документ предполагает урегулирование взаимных требований по транзиту российского газа в Европу. Это является условием для подписания нового транзитного договора с 1 января 2020 года.
Из «пакетного» мирового соглашения пока выполнено только одно условие — «Газпром» перечислил «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража,
Ранее, как писал NEWS.ru, глава правления НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев
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