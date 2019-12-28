Глава правления НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев рассказал на своей странице в Facebook, что продолжается согласование текстов соглашений о сохранении транзита газа после 1 января 2020 года, но пока ни один из них не согласован.
Стороны обсуждают три документа: межоператорское соглашение между ОГТСУ и «Газпромом», договор об организации транзита между «Нафтогазом» и «Газпромом» и мировые соглашение по урегулированию взаимных претензий «Нафтогаза» и «Газпрома» по контрактам 2009 года.
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Как писал NEWS.ru ранее, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал получение НАК «Нафтогаз» от «Газпрома» $2,9 млрд компенсации по решению Стокгольмского арбитража.
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