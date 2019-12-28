https://static.news.ru/photo/f32407b2-29be-11ea-9930-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава правления НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев рассказал на своей странице в Facebook, что продолжается согласование текстов соглашений о сохранении транзита газа после 1 января 2020 года, но пока ни один из них не согласован.

Стороны обсуждают три документа: межоператорское соглашение между ОГТСУ и «Газпромом», договор об организации транзита между «Нафтогазом» и «Газпромом» и мировые соглашение по урегулированию взаимных претензий «Нафтогаза» и «Газпрома» по контрактам 2009 года.

По словам Коболева, борьба идёт «за каждую запятую». Глава «Нафтогаза» подчеркнул, что относящиеся к теме транзита вопросы, такие как судебные иски по активам в Крыму, долг Януковича и обязательность прямых закупок у «Газпрома» на переговорах не рассматриваются.

Как писал NEWS.ru ранее, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал получение НАК «Нафтогаз» от «Газпрома» $2,9 млрд компенсации по решению Стокгольмского арбитража.