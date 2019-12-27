Фото: president.gov.ua

Президент Чехии Милош Земан может отказаться от планов принять участие в торжествах по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне из-за подхода российской стороны к оценке ввода войск Варшавского договора в Чехословакию в августе 1968 года.

По его словам, некоторое время назад он принял приглашение президента РФ Владимира Путина приехать в Москву, однако сейчас размышляет, «не ехать ли туда вообще». Или, что я скорее всего сделаю,...