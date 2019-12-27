Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал получение НАК «Нафтогаза» от «Газпрома» $2,9 млрд компенсации по решению Стокгольмского арбитража.
Ещё одна победа. Для кого-то, может, и маленькая. А для страны — большая, — написал политик в Facebook.
По его словам, деньги уже перечислены на украинские счета.
Москва и Киев договорились отказаться с 1 января 2020 года от исков, связанных с газовым спором, по которым нет окончательного решения. Об этом сообщил российский министр энергетики Александр Новак. Отказ от взаимных претензий стал частью протокола о газовом сотрудничестве, который стороны подписали 20 декабря, писал NEWS.ru.
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