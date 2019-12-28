Российская корпорация «Газпром» подписала мировое соглашение с Украиной в инвестиционном арбитраже. Это позволит заключить долгосрочные договоры на транзит газа, сообщил замминистра юстиции Украины Иван Лещина.
Фотографию документа он
Подробности сделки я раскрывать не могу, потому что она конфиденциальна, — уточнил Лещина.
Однако, отметил он, теперь преграды для дальнейшего сотрудничества российского «Газпрома» и украинского «Нафтогаза» устранены.
Ранее NEWS.ru писал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал непростыми переговоры Москвы и Киева по заключению нового договора о транзите российского газа в Европу.
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