Фото: Wang Jianwei/Xinhua/Global Look Press

Переговоры России и Украины по заключению нового договора о транзите российского газа в Европу являются непростыми. Поэтому Кремль не делает прогнозов на этот счёт, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он заявил, что забегать вперёд политики не намерены.

Пока нечего сказать. Идут переговоры, ведётся работа, — приводит слова Пескова ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что «Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по мировому соглашению. Стороны должны были заключить его до 29 декабря, как это было предусмотрено двусторонними договорённостями.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях