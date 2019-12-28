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Российская корпорация «Газпром» и украинский «Нафтогаз» не уложились в сроки по подписанию мирового соглашения. Компании должны были заключить его до 29 декабря, как это было предусмотрено двусторонними договорённостями.

Документ предполагает урегулирование взаимных требований по транзиту российского газа в Европу. Это является условием для подписания нового транзитного договора с 1 января 2020 года. Из «пакетного» мирового соглашения пока выполнено...