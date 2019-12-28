https://static.news.ru/photo/5e40e360-2aed-11ea-b171-fa163e074e61_660.jpgФото: Wang Jianwei/Xinhua/Global Look Press
Переговоры России и Украины по заключению нового договора о транзите российского газа в Европу являются непростыми. Поэтому Кремль не делает прогнозов на этот счёт, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он заявил, что забегать вперёд политики не намерены.
Пока нечего сказать. Идут переговоры, ведётся работа, — приводит слова Пескова ТАСС.
Ранее NEWS.ru писал, что «Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по мировому соглашению. Стороны должны были заключить его до 29 декабря, как это было предусмотрено двусторонними договорённостями.