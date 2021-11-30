Набиуллина заявила, что высокую инфляцию можно снизить за два-три года

Высокий уровень инфляции можно снизить за два — три года, однако для этого необходим определённый уровень доверия вкупе с низким уровнем инфляционных ожиданий. Россия пока такого уровня не достигла, заявила на инвестиционном форуме «Россия зовёт!» глава Банка России Эльвира Набиуллина. Её слова приводит ТАСС.

Набиуллина подчеркнула , что ЦБ рассчитывает вернуть инфляцию в России к уровню 4% в конце 2022 года, однако на её быстрое снижение рассчитывать не стоит.

Мы по своему опыту знаем, что инфляцию можно снизить за два — три года даже с очень высоких уровней. Но для того, чтобы завоевать доверие, и чтобы инфляционные ожидания <....> закрепились на низких уровнях, <...> [понадобится] не менее 10 лет, может быть, даже и больше, — сказала глава Банка России.

Ранее Набиуллина заявила, что в России существует высокий риск раскручивания инфляционной спирали и повышения цен. По словам чиновницы, ЦБ будет вести жёсткую кредитно-денежную политику, чтобы вернуть инфляцию к запланированному показателю в 4%. Пока же она превысила его по крайней мере в два раза.

Глава ЦБ также заявила о том, что одной из причин роста инфляции является неразумное потребление рядовых россиян. Предложение не успевает за спросом, и это приводит к раскручиванию инфляционной спирали.