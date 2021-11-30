Набиуллина заявила, что высокую инфляцию можно снизить за два-три года

Высокий уровень инфляции можно снизить за два — три года, однако для этого необходим определённый уровень доверия вкупе с низким уровнем инфляционных ожиданий. Россия пока такого уровня не достигла, заявила на инвестиционном форуме «Россия зовёт!» глава Банка России Эльвира Набиуллина. Её слова приводит ТАСС.
Набиуллина
Мы по своему опыту знаем, что инфляцию можно снизить за два — три года даже с очень высоких уровней. Но для того, чтобы завоевать доверие, и чтобы инфляционные ожидания <....> закрепились на низких уровнях, <...> [понадобится] не менее 10 лет, может быть, даже и больше, — сказала глава Банка России.
Ранее Набиуллина заявила, что в России существует высокий риск раскручивания инфляционной спирали и повышения цен. По словам чиновницы, ЦБ будет вести жёсткую кредитно-денежную политику, чтобы вернуть инфляцию к запланированному показателю в 4%. Пока же она превысила его по крайней мере в два раза.
Глава ЦБ также заявила о том, что одной из причин роста инфляции является неразумное потребление рядовых россиян. Предложение не успевает за спросом, и это приводит к раскручиванию инфляционной спирали.