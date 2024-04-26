Набиуллина пристыдила банки за навязывание услуг Набиуллина заявила о возможном повышении штрафов для банков за мисселинг

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эльвира Набиуллина

Навязывание финансовых услуг со стороны банков является позорным явлением, заявила руководитель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. По ее словам, которые приводит ТАСС, Центробанк РФ прикладывает усилия для искоренения данного явления. В настоящее время регулятор обсуждает возможность повышения штрафов.

Мисселинг, к сожалению, остается. Хотя у нас жалобы снизились на мисселинг, но это позорное явление не искоренено из финансовой среды, — заявила глава ЦБ РФ.

Набиуллина подчеркнула, что в России уже действуют штрафы для банков, навязывающих клиентам различные финансовые услуги. Однако действующие нормы недостаточны, так как штрафы небольшие. Руководитель финансового регулятора считает, что в конечном счете они должны быть повышены, чтобы банки ощущали последствия правонарушения.

Как сообщалось ранее, российские банки отменили часть комиссий для клиентов. В частности, с 1 мая клиенты смогут переводить между своими счетами до 30 млн рублей без комиссии. При этом деньги можно отправить как по номеру телефона через Систему быстрых платежей, так и по номеру счета.