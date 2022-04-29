Набиуллина: ни о каком дефолте в России речи быть не может

Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на заседании Госдумы, заявила, что ни о каком дефолте в России речи быть не может, так как у Минфина имеются все необходимые интрументы и ресурсы для погашения суверенных еврооблигаций, сообщили РИА Новости.

Что касается выполнения Минфином своих обязательств по долгам, я бы еще раз хотела заметить, что у министерства финансов есть ресурсы, и с этой точки зрения, с экономической точки зрения, ни о каком дефолте речь не может идти, — прокомментировала глава ЦБ.

При этом руководитель регулятора подчеркнула, что проведение платежей зависит от иностранных банков.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что нижняя точка спада экономики РФ придется на четвёртый квартал 2022 года. По её словам, риски раскручивания инфляционной спирали снизились на фоне стабилизации инфляционных ожиданий и роста сберегательных настроений: люди предполагают, что в дальнейшем цены уже не будут расти так быстро.

По прогнозу Банка России, с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 18–23% в 2022 году, снизится до 5–7% в 2023 году и вернётся к 4% в 2024 году. При этом в 2023 году российская экономика в условиях структурной перестройки постепенно начнёт расти.

Также стало известно, что на данный момент международные резервы России составляют $611,1 млрд. За неделю они увеличились на $1,7 млрд.