На Украине резко снизились запасы газа

Запасы газа в подземных хранилищах Украины снизились по сравнению с прошлым годом почти на треть (30%). Об этом отчиталась компания «Укртрансгаз».

По подсчётам, 15 августа в подземных хранилищах было 17,6 млрд куб. м газа — это 57% от всего возможного объёма. В прошлом году этот показатель составлял 77,1% (23,8 куб. м).

Ранее сообщалось, что 16 августа цена газа в Европе выросла до рекордных $585 за тысячу кубометров. Это происходит на фоне новостей о том, что «Газпром» на аукционе забронировал лишь 4,3% дополнительных мощностей газотранспортной системы (ГТС) Украины на сентябрь, сообщает ТАСС.

Уточняется, что российская компания забронировала на аукционе только 19,5 млн куб. м дополнительных мощностей по транзиту природного газа через Украину на сентябрь. «Оператор ГТС Украины» 16 августа предложил на аукционе транзитные мощности на сентябрь в объёме до 15 млн куб. м в сутки, однако «Газпром» забронировал 0,65 млн куб. м в сутки. На август российская компания и вовсе не бронировала допмощности.