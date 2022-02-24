Тихая гавань: на рынке недвижимости ожидают всплеска продаж

После того как Владимир Путин объявил о военной операции по защите ДНР и ЛНР курс доллара поднялся выше 84 рублей, а евро вырос до 95,2 рубля. Это произошло в ходе утренней сессии Московской Биржи. Позднее торги были приостановлены, поскольку российская валюта упала до установленных биржей границ. Фондовый рынок начал торговлю с опозданием, а индекс МосБиржи снизился к вечеру более чем на 30%. В этой ситуации многих инвесторов волнует вопрос, как сохранить средства. NEWS.ru выяснил у экспертов, может ли стать рынок недвижимости «тихой гаванью».

Утром пара доллар/рубль взлетела выше 87 рублей, обновив исторический максимум января 2016 года (85,999 рубля за доллар). Что показательно: нефть тогда стоила 27 долларов, тогда как сейчас торгуется в районе 100 долларов за «бочку». Но российской валюте это мало чем помогло.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Обстановка действительно очень сложная, признают аналитики. Эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцев не исключает вмешательства Центробанка. Инструментами «купирования» паники на рынке, по его словам, могут служить экстренное поднятие ставки и валютные интервенции. Но продажи валюты может оказаться недостаточно, а спекулятивно настроенные игроки, включая иностранных резидентов, могут воспользоваться обстановкой для раскачивания ситуации, полагает Зельцев.



В зависимости от мощности санкций курс российской валюты может в моменте провалиться и до 100 рублей к доллару, и 110–115 — к евро, но это будет пик падения, глубже рубль уже не уйдёт, — считает эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Негативные последствия падения рубля экономика ощутит довольно скоро. Первое, с чем ей придётся столкнуться (и с чем она уже сталкивается), — сокращение иностранных инвестиций. Следствие этого — падение темпов экономического роста. Затем, вероятно, последует новая волна оттока капитала за рубеж и рост инфляции, спровоцированный резким подорожанием импортной продукции.

Фондовый рынок будет подвержен высокой волатильности. К полудню четверга он уже продемонстрировал рекордное падение. Индекс МосБиржи рухнул на 45,2%, до 1690,1 пункта, индекс РТС — до 49,9%, до 613,9 пункта. Среди «голубых фишек» в лидеры падения попали бумаги «Газпрома» (-50%), ЛУКОЙЛа (-47%), «Роснефти» (-46%), «Сбербанка» (-45%). «Просадка» на биржах оказалась сильнее падения рынка, вызванного пандемией в 2020 году и присоединением Крыма к России в 2014 году.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты прогнозируют, что конфликт в Донбассе может привести к росту инвестиций в недвижимость. В первые недели после снижения рубля спрос на недвижимость, как правило, растёт. Именно недвижимость считается «тихой гаванью» в периоды экономической нестабильности и волатильности курсов валют. В ближайшие два месяца на рынке можно ждать всплеска продаж, отмечает Николай Переславский. В данном случае могут сыграть роль и заявления некоторых депутатов Госдумы относительно заморозки вкладов или о рисках конфискации средств у населения, объясняет эксперт.

Но после всплеска может начаться серьёзное снижение спроса и цен — так было и во время кампании в Грузии, и после первого конфликта в Донбассе в 2015 году, напоминает Переславский. С другой стороны, можно ожидать растущих ставок по ипотеке. Девальвация рубля спровоцирует рост инфляции, это заставит ЦБ поднять ключевую ставку. Вслед за ней вверх потянутся и ипотечные ставки, что сделает жильё менее доступным, несмотря на снижение цен.