Тихая гавань: на рынке недвижимости ожидают всплеска продаж

После того как Владимир Путин объявил о военной операции по защите ДНР и ЛНР курс доллара поднялся выше 84 рублей, а евро вырос до 95,2 рубля. Это произошло в ходе утренней сессии Московской Биржи. Позднее торги были приостановлены, поскольку российская валюта упала до установленных биржей границ. Фондовый рынок начал торговлю с опозданием, а индекс МосБиржи снизился к вечеру более чем на 30%. В этой ситуации многих инвесторов волнует вопрос, как сохранить средства. NEWS.ru выяснил у экспертов, может ли стать рынок недвижимости «тихой гаванью».
Утром пара доллар/рубль взлетела выше 87 рублей, обновив исторический максимум января 2016 года (85,999 рубля за доллар). Что показательно: нефть тогда стоила 27 долларов, тогда как сейчас торгуется в районе 100 долларов за «бочку». Но российской валюте это мало чем помогло.
Обстановка действительно очень сложная, признают аналитики. Эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцев не исключает вмешательства Центробанка. Инструментами «купирования» паники на рынке, по его словам, могут служить экстренное поднятие ставки и валютные интервенции. Но продажи валюты может оказаться недостаточно, а спекулятивно настроенные игроки, включая иностранных резидентов, могут воспользоваться обстановкой для раскачивания ситуации, полагает Зельцев.
В зависимости от мощности санкций курс российской валюты может в моменте провалиться и до 100 рублей к доллару, и 110–115 — к евро, но это будет пик падения, глубже рубль уже не уйдёт, — считает эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.
Негативные последствия падения рубля экономика ощутит довольно скоро. Первое, с чем ей придётся столкнуться (и с чем она уже сталкивается), — сокращение иностранных инвестиций. Следствие этого — падение темпов экономического роста. Затем, вероятно, последует новая волна оттока капитала за рубеж и рост инфляции, спровоцированный резким подорожанием импортной продукции.
Фондовый рынок будет подвержен высокой волатильности. К полудню четверга он уже продемонстрировал рекордное падение. Индекс МосБиржи рухнул на 45,2%, до 1690,1 пункта, индекс РТС — до 49,9%, до 613,9 пункта. Среди «голубых фишек» в лидеры падения попали бумаги «Газпрома» (-50%), ЛУКОЙЛа (-47%), «Роснефти» (-46%), «Сбербанка» (-45%). «Просадка» на биржах оказалась сильнее падения рынка, вызванного пандемией в 2020 году и присоединением Крыма к России в 2014 году.
Эксперты прогнозируют, что конфликт в Донбассе может привести к росту инвестиций в недвижимость. В первые недели после снижения рубля спрос на недвижимость, как правило, растёт. Именно недвижимость считается «тихой гаванью» в периоды экономической нестабильности и волатильности курсов валют. В ближайшие два месяца на рынке можно ждать всплеска продаж, отмечает Николай Переславский. В данном случае могут сыграть роль и заявления некоторых депутатов Госдумы относительно заморозки вкладов или о рисках конфискации средств у населения, объясняет эксперт.
Но после всплеска может начаться серьёзное снижение спроса и цен — так было и во время кампании в Грузии, и после первого конфликта в Донбассе в 2015 году, напоминает Переславский. С другой стороны, можно ожидать растущих ставок по ипотеке. Девальвация рубля спровоцирует рост инфляции, это заставит ЦБ поднять ключевую ставку. Вслед за ней вверх потянутся и ипотечные ставки, что сделает жильё менее доступным, несмотря на снижение цен.