Раскрыто, за какой срок Орбакайте продаст квартиру в элитном ЖК Москвы Юрист Гершкович: на продажу элитной квартиры Орбакайте потребуется больше года

Певице Кристине Орбакайте потребуется больше года для продажи элитных квартир, заявил NEWS.ru сооснователь юридической компании «Гершкович, Лебедев и партнеры», специализирующийся на зарубежной недвижимости Марк Гершкович. По его словам, длительный срок обусловлен небольшим количеством покупателей, готовых заплатить более 700 млн рублей за недвижимость.

Квартира Кристины Орбакайте в элитном ЖК «Четыре ветра», учитывая нечасто встречающуюся площадь 500 м², может оцениваться в сумму, превышающую 700 млн рублей. Среднее время продажи такой недвижимости может составлять 9–12 месяцев, а иногда и значительно дольше, так как покупателей, способных приобрести такую недвижимость, немного даже на московском рынке недвижимости, — сказал Гершкович.

Он добавил, что квартира на 1-й Тверской-Ямской улице в центре Москвы может быть выставлена на продажу за 235–245 млн рублей. По словам юриста, рынок элитной недвижимости Москвы динамично развивается, поэтому срок продажи составит до полугода.

Ранее риелтор Наталья Перескокова заявила, что Орбакайте будет непросто продать недвижимость в России. По ее словам, певица лишилась любви своих поклонников, и это может оттолкнуть потенциальных покупателей квартир.