На развитие российских сёл выделят ещё 6 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/6abfd876-b3ea-11eb-a3a4-96000091f725_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

На совещании при президенте вице-премьер Виктория Абрамченко попросила в этом году выделить дополнительные 6 млрд рублей на госпрограмму комплексного развития сельских территорий, из них 2 млрд рублей пойдёт на сельскую ипотеку. Владимир Путин поддержал это предложение, сообщает РИА Новости.

Эта программа востребована. 45 тысяч семей смогли улучшить свои жилищные условия. Если такое выделение средств позволит улучшить жилищные условия ещё 35 тысячам человек, то, конечно, это достаточно хороший эффект. Разумеется, это будет поддержано, — заявил Путин.

Абрамченко доложила президенту, что после отчёта о работе правительства в Госдуме депутаты практически всех фракций отметили большую востребованность мероприятий этой госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий.

По словам вице-премьера, дополнительные 6 млрд рублей позволят профинансировать приобретение для 35 тысяч семей 2 млн кв. метров жилья, построить 198 объектов инфраструктуры в 27 регионах и профинансировать 555 проектов по благоустройству населённых пунктов в 76 регионах.

Ранее о необходимости увеличить финансирование госпрограмм по развитию сельских территорий в России для повышения качества жизни сельских жителей и поддержания их доли в населении страны заявили сенаторы. Представители верхней палаты парламента РФ отметили, что за последние три года правительство сокращает бюджетное финансирование программ по развитию сельских территорий. В федеральном бюджете на 2020–2022 годы на ежегодное финансирование программы, разработанной по поручению президента России, выделяется менее 50% от необходимой суммы.