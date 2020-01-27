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Сотрудники IT-компании «Эвотор» выяснили, что средние цены на гречневую крупу в РФ в 2019 году выросли почти на 50%.

По их данным, в декабре 2018 года гречка в среднем по стране стоила 47,9 рубля за один килограмм, а в декабре 2019 года — уже 69,7 рубля. Аналитики подсчитали, что...