https://static.news.ru/photo/d4a89eea-4126-11ea-aa4f-fa163e074e61_660.jpgФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Количество выявленных преступлений экономической направленности в России в 2019 году сократилось на 4,1%, рассказали представители МВД РФ.
По сравнению с январём-декабрём 2018 года на 4,1% сократилось число преступлений экономической направленности, выявленных правоохранительными органами, — говорится на официальном сайте ведомства.
Накануне стало известно, что четверо должностных лиц Ракетных войск стратегического назначения РФ (РВСН) обвиняются в хищении свыше 350 млн рублей.
Подозреваемыми стали главный бухгалтер в/ч 14118 Олег Соболев, его экс-заместители — Лидия Чернопятова и Александр Кулёмин, бывший начальник отдела планирования научно-исследовательских работ в/ч 44026 Алексей Якимов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что заместителю начальника Генштаба Вооружённых сил РФ генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве на общую сумму в 6,7 млрд рублей.
Согласно материалам следствия, уголовное дело было возбуждено в 2013 году по факту хищения Арслановым средств при заключении госконтракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту специальной военной техники.