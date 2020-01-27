https://static.news.ru/photo/10c9973c-410c-11ea-a6a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Четверо должностных лиц Ракетных войск стратегического назначения РФ (РВСН) обвиняются в хищении свыше 350 млн рублей, сообщили сотрудники Следственного комитета России.

Подозреваемыми стали главный бухгалтер в/ч 14118 Олег Соболев, его экс-заместители — Лидия Чернопятова и Александр Кулёмин, бывший начальник отдела планирования научно-исследовательских работ в/ч 44026 Алексей Якимов, пишет RNS.

Чернопятову и Якимова обвиняют в мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере, а Соболева и Кулёмина — в мошенничестве с использованием своего служебного положения.

Силовики отметили, что сначала Соболев признался в содеянном и пошёл на сделку со следствием, объяснив механизм хищений, но после ареста двухкомнатной квартиры в Тамбове, двух машино-мест в подземном паркинге элитного жилого комплекса в Сергиевом Посаде и коллекционного автомобиля BMW начал активно противодействовать сыщикам.

Ранее NEWS.ru сообщал, что заместителю начальника Генштаба Вооружённых сил РФ генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве на общую сумму в 6,7 млрд рублей.

Согласно материалам следствия, уголовное дело было возбуждено в 2013 году по факту хищения Арслановым средств при заключении госконтракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту специальной военной техники.