Четверо должностных лиц Ракетных войск стратегического назначения РФ (РВСН) обвиняются в хищении свыше 350 млн рублей, сообщили сотрудники Следственного комитета России.
Подозреваемыми стали главный бухгалтер в/ч 14118 Олег Соболев, его экс-заместители — Лидия Чернопятова и Александр Кулёмин, бывший начальник отдела планирования научно-исследовательских работ в/ч 44026 Алексей Якимов,
Чернопятову и Якимова обвиняют в мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере, а Соболева и Кулёмина — в мошенничестве с использованием своего служебного положения.
Силовики отметили, что сначала Соболев признался в содеянном и пошёл на сделку со следствием, объяснив механизм хищений, но после ареста двухкомнатной квартиры в Тамбове, двух машино-мест в подземном паркинге элитного жилого комплекса в Сергиевом Посаде и коллекционного автомобиля BMW начал активно противодействовать сыщикам.
Ранее NEWS.ru сообщал, что заместителю начальника Генштаба Вооружённых сил РФ генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве на общую сумму в 6,7 млрд рублей.
Согласно материалам следствия, уголовное дело было возбуждено в 2013 году по факту хищения Арслановым средств при заключении госконтракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту специальной военной техники.
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