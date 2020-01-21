https://static.news.ru/photo/bc0706a8-3c33-11ea-a84d-fa163e074e61_660.jpg Халил Арсланов Фото: mil.ru

Заместителю начальника Генштаба Вооружённых сил РФ генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве на общую сумму в 6,7 млрд рублей

Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей, — цитирует «Интерфакс» судью Второго окружного военного суда.

Согласно материалам следствия, уголовное дело было возбуждено в 2013 году по факту хищения Арслановым средств при заключении госконтракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту специальной военной техники.

Как писал NEWS.ru, в декабре 2019 года московский суд наложил арест на имущество Халила Арсланова. Как сообщили в правоохранительных органах, среди арестованного — земельные участки и недвижимость генерал-полковника общей стоимостью в несколько миллионов рублей. Арсланов обжаловал арест имущества, поэтому окончательно решение суда в силу пока не вступило. 21 января суд приступил к рассмотрению жалобы на арест имущества генерала.