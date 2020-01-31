https://static.news.ru/photo/7574d002-43c8-11ea-a7ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Мультимиллионер Джим Роджерс предсказал, что мир ожидает до 2025 года самый тяжёлый кризис. Богач является одним их крупнейших держателей российских ценных бумаг и инвестором в российские проекты.

Это будет самый тяжёлый кризис за последние 80 лет. Причинами станут закредитованность, рост денежной массы, низкие процентные ставки. По мнению миллионера, в мире печатается много денег, а ставки центробанков держатся на искусственно заниженном уровне, пишут «Известия».

Новый кризис будет худшим за всю мою жизнь. Он уже назрел и может начаться в ближайшие 3–5 лет, — заявил богач.

Американца поддержал российский эксперт Андрей Мовчан. Экономист считает, что одна из причин кризиса — вливание огромных денег в капиталы компаний по всему миру, особенно в организации, которые стоят сотни миллиардов, но прибыли пока не дают.

Ещё одна причина кризиса — большая война на Ближнем Востоке, а также завышение китайской макроэкономической отчётности.

Эксперты добавляют, что к рискам можно отнести политические события в мире, торговые войны, развитие технологий и ситуация в экологии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что объёмы внешнего товарооборота России снизились впервые с 2016 года. Они сократились на 3% до $665 млрд.