Мультимиллионер Джим Роджерс предсказал, что мир ожидает до 2025 года самый тяжёлый кризис. Богач является одним их крупнейших держателей российских ценных бумаг и инвестором в российские проекты.
Это будет самый тяжёлый кризис за последние 80 лет. Причинами станут закредитованность, рост денежной массы, низкие процентные ставки. По мнению миллионера, в мире печатается много денег, а ставки центробанков держатся на искусственно заниженном уровне,
Новый кризис будет худшим за всю мою жизнь. Он уже назрел и может начаться в ближайшие 3–5 лет, — заявил богач.
Американца поддержал российский эксперт Андрей Мовчан. Экономист считает, что одна из причин кризиса — вливание огромных денег в капиталы компаний по всему миру, особенно в организации, которые стоят сотни миллиардов, но прибыли пока не дают.
Ещё одна причина кризиса — большая война на Ближнем Востоке, а также завышение китайской макроэкономической отчётности.
Эксперты добавляют, что к рискам можно отнести политические события в мире, торговые войны, развитие технологий и ситуация в экологии.
Ранее NEWS.ru сообщал, что объёмы внешнего товарооборота России снизились впервые с 2016 года. Они сократились на 3% до $665 млрд.
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