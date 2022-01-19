Молдавии предрекли остановку предприятий из-за долга перед «Газпромом»

Промышленные предприятия в Молдавии могут закрыться из-за долга перед «Газпромом», заявил кандидат экономических наук Александр Баранов ФБА «Экономика сегодня». Он отметил, что молдавскому правительству нужно найти адекватное решение проблемы, которое будет в интересах всех граждан страны, а не просить отсрочку и повышать цены на газ.

Пока, вероятно, мы снова поможем Молдавии и будем ждать от них оплаты до последнего. Помимо того, что страдают простые граждане, под угрозой закрытия находятся и промышленные предприятия, использующие газ. Это огромная проблема, потому что закрытие заводов сулит потерю работы для людей, а это значит, что долги за газ у пользователей продолжат расти, — сказал Баранов.

Он добавил, что Молдавия уже минимум трижды заявляла о проблемах и невозможности оплатить газ, но ему непонятно, зачем России с этим связываться. Экономист подчёркивает, что ситуация может негативно сказаться на отношениях между странами.

Ранее вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну допустил введение чрезвычайного положения в области энергетики в связи с новым «газовым кризисом». Он отметил, что это «позволит искать неординарные решения». Спыну напомнил, что Молдавия заплатила в полном объёме за газ, полученный в декабре, однако ей не хватает средств для расчётов по авансовому платежу за январь.