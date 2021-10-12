Мишустин: Россия не собирается ставить препоны бизнесу из США

Россия продолжает улучшать условия для работы иностранных предпринимателей, в том числе из США, несмотря на необходимость реагировать на вводимые ограничения. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеоприветствии участникам заседания Американо-российского делового совета.

Мы продолжаем совершенствовать условия для деятельности иностранного, в том числе американского, бизнеса. Конечно, мы вынуждены реагировать на вводимые против нас дискриминационные, неправовые ограничения. Но это не наш выбор — ставить препоны мы не собираемся, — сказал премьер.

По мнению Мишустина, конфронтация «сковывает деловую инициативу», «бьёт бумерангом» по интересам отдельных бизнесменов и ограничивает возможности бизнеса. Он отметил, что правительство поддерживает активное присутствие ведущих американских компаний на российском рынке.

Ранее сообщалось, что в Москву прибыла заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Она проводит ряд встреч с официальными лицами. Главной темой переговоров Нуланд назвала стабильные и предсказуемые отношения России и США.

Российские власти согласовали визит политика в обмен на снятие санкций США с ряда российских должностных лиц, поскольку Нуланд фигурировала в российских санкционных списках.