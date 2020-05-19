Мишустин рассказал о ходе работы над планом восстановления экономики

https://static.news.ru/photo/44c71292-99ce-11ea-95f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кабмин в ближайшее время закончит работу по подготовке национального плана восстановления экономики. Об этом глава правительства России Михаил Мишустин заявил в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным.

Меры по поддержке населения, восстановлению занятости, нормализации деловой жизни и внесению структурных изменений в экономику должны быть представлены к 1 июня.

По словам премьера, кабмин активно работает над соответствующими документами и в ближайшее время главе государства будет доложено об их готовности, передаё т ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что специалисты спрогнозировали возвращение отечественной экономики на докризисный уровень к середине 2022 года. Эксперты полагают, что ВВП будет падать в течение года, его рост возобновится со II квартала 2021 года.