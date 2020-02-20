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Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило поправки в проект, позволяющий начать выплаты семьям на детей от трёх до восьми лет.

Документ опубликован в четверг, 20 февраля, на федеральном портале нормативных правовых актов.

Проект вносит изменения в государственную программу «Социальная поддержка граждан».

Ранее глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский заявил, что верхняя палата парламента поддержит законопроект о маткапитале за первого ребёнка предложенный президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, финансовая поддержка со стороны государства позволит молодым семьям более уверенно себя чувствовать при рождении детей.

Как писал NEWS.ru, получение сертификата на материнский капитал упростят. Правительство сократит список документов, которые необходимо предоставить для получения выплат.