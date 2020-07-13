Минтранс готов внести изменения в правила субсидирования авиакомпаний

https://static.news.ru/photo/05ebf242-c5a0-11ea-b1ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российское Министерство транспорта готово изменить правила субсидирования авиакомпаний, чтобы перевозчики смогли в полном объёме получить обещанную господдержку за потери, связанные с пандемией коронавируса.

По словам представителя ведомства, предложения о правилах субсидирования согласовывались на фоне ситуации на рынке авиаперевозок, наблюдавшейся на тот момент. Теперь Минтранс планирует проработать возможность внесения изменений с учётом новой обстановки.

С целью дальнейшей поддержки отрасли данный вопрос будет проработан совместно с причастными федеральными органами исполнительной власти и участниками рынка, — уточнил он.

Согласно данным «Ведомостей», субсидии, которые авиаперевозчики получают по утверждённому в мае постановлению правительства, являются единственной отраслевой мерой поддержки этой сферы. Так, компаниям выделяют 23,4 млрд рублей из резервного фонда по поручению президента Владимира Путина.

При этом по принятому постановлению отрасль получит меньше средств. По нему авиакомпаниям предоставляют 365 рублей за каждого пассажира, который был потерян в феврале — июле относительно аналогичного месяца 2019 года. Исключение — группа «Аэрофлот»: ей, согласно документу, полагается 7,89 млрд рублей сразу и независимо от падения трафика. Эту сумму «Аэрофлот» и две его «дочки» «Россия» и «Аврора» уже получили.

В настоящее время авиакомпании могут рассчитывать максимум на 15 млрд из 23,4 млрд рублей — с учётом сумм, уже предоставленных группе «Аэрофлот». Такую оценку давал сам Минтранс до утверждения. Однако и эта сумма набралась бы только при практически полном обнулении трафика авиакомпаний в апреле — июле.

Но уже в июне объём перевозок стал расти — до 2,84 млн человек, или 22,5% относительно июня 2019 года. Даже в апреле и мае перевозки не обнулялись, а только уменьшались — соответственно в 12,5 и 11 раз. «Ведомости» отмечают , что следовательно, авиакомпании недополучат почти 10 млрд рублей, обещанные главой государства.

Ранее NEWS.ru писал, что российские авиакомпании сократили в мае международные перевозки на 99,5% по сравнению с маем 2019 года. Всего за месяц было перевезено 25,9 тысячи пассажиров.