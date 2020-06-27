Авиакомпании России сократили в мае зарубежные перевозки на 99,5%

https://static.news.ru/photo/ccf0014a-b9d3-11ea-ad71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские авиакомпании сократили в мае международные перевозки на 99,5% по сравнению с маем 2019 года. Всего за месяц было перевезено 25,9 тысячи пассажиров.

Кроме того, в мае также сократились внутренние перевозки — на 84,5%, до 923 тысяч пассажиров, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росавиации.

В январе – мае авиакомпании перевезли 24,96 млн человек. В годовом выражении снижение перевозок достигло 44,6%.

Среди авиакомпаний лидерство по объёму перевозок занимает S7, снижение пассажиропотока у авиакомпании составило 75,7% (до 281 тысячи пассажиров). У «Аэрофлота» перевозки упали на 94%, до 305,6 тысячи, у «Ютэйр» сократились на 90,3%, до 67,2 тысячи пассажиров, в «Уральских авиалиниях» — на 94,9%, до 41,6 тысяч.и

Кроме того, в мае у российских авиакомпаний сократились на 6,2% грузовые авиаперевозки. В частности, «Аэрофлот» снизил перевозку грузов на 41,5%, до 10,1 тысячи тонн.

Россия приостановила международное авиасообщение с конца марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Исключение было сделано для вывозных рейсов, возвращавших граждан на родину. С 8 июня вылететь за границу можно к близким родственникам, нуждающимся в уходе, а также на лечение, учёбу или работу. Это правило действует и для иностранцев, прилетающих в Россию.

Ранее сотрудники нескольких российских авиакомпаний сообщили, что «Аэрофлот», несмотря на запрет международного авиасообщения, продолжает возить пассажиров в США и Европу. По их данным, авиакомпания с начала июня или раньше осуществляет рейсы в другие страны. В частности, её самолёты летают из Москвы во Франкфурт-на-Майне, Париж, Лондон, Нью-Йорк, Сеул и Тель-Авив. В последние недели месяца к ним добавились рейсы в Ниццу, Барселону и Рим. Попасть в Европу могут только те, у кого есть вид на жительство или паспорт одной из её стран. Билеты на такие рейсы стоят в несколько раз дороже, чем на перелёты такой же продолжительности по территории России.

NEWS.ru писал, что глава Росавиации Александр Нерадько предложил возобновить международные полёты, начав со стран СНГ, а дальнее зарубежье открывать по мере улучшения эпидемиологической ситуации в той или иной стране.