Песков отреагировал на планы Белоруссии о покупке нефти по $4

https://static.news.ru/photo/8dbb35d4-74ce-11ea-bec8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Белоруссия не сможет закупить у России 2 млн тонн нефти по цене $4 за баррель, если не будет соответствующего рыночного предложения. Такую точку зрения высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявления белорусского премьера Сергея Румаса.

Если будут такие времена, если будут предложения по таким ценам, значит, можно будет закупить, но если таких времён рыночных не наступит и даже если наступит, но будет отсутствовать предложение, тогда закупить не получится. Это абсолютно рыночная конъюнктура, — сказал представитель Кремля.

По словам Румаса, покупка нефти у России по цене $4 за баррель может состояться в апреле 2020 года.

Стоимость чёрного золота на российском рынке в последние дни марта стала отрицательной. Так, 30 марта котировка «Urals FIP Западная Сибирь ФОРМУЛА» достигла отметки в минус 1,007 тысячи рублей за тонну. А на следующий день цена снизилась до минус 1,2 тысячи. Таким образом, продавец в условиях FIP (Free in pipe) обязан доставить товар к трубопроводу за свой счёт. Такая ситуация может привести к отрицательной доходности от продажи нефти.

С 1 апреля перестало действовать соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+, и Саудовская Аравия отправила на экспорт сразу 15 танкеров, загруженных 18,8 млн баррелей нефти. Таким образом, королевство начало реализовывать свои обещания нарастить добычу до максимума. При этом продавать чёрное золото Эр-Рияд намерен с огромными скидками.

Такие решения королевства привели к обвалу котировок и кризису рынка углеводородов. Они стали ответом на то, что РФ в начале марта отказалась принимать предложение Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса, писал NEWS.ru.