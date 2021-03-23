Минсельхоз: рынок РФ обеспечен необходимыми объёмами сахара

Участники соглашения о ценах на сахар отгружают продукцию в необходимых объёмах, сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ.
В настоящее время участники соглашений о стабилизации цен на сахар, занимающие порядка 100% рынка, выполняют свои обязательства и отгружают продукцию в объёмах, полностью обеспечивающих потребности внутреннего рынка, — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что при наличии свободных мощностей по отгрузке предприятия заключают контракты на поставку с традиционными и новыми покупателями.
Также в министерстве выразили уверенность, что дефицита в данной области нет и не будет в будущем,
Ранее NEWS.ru писал, что магазины начинают сталкиваться с перебоями в поставках сахара и масла по фиксированным ценам. В первую очередь это касается региональных компаний и несетевой розницы. Ретейлеры сталкиваются с проблемами по закупкам сахарного песка и масла растительного и не могут купить товар по фиксированным ценам. Проблемы начались ещё в середине февраля.
С 1 апреля перестанет действовать соглашение с производителями, поставщиками и торговыми сетями о снижении и поддержании цен на подсолнечное масло и сахар-песок.