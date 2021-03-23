Минсельхоз: рынок РФ обеспечен необходимыми объёмами сахара

https://static.news.ru/photo/8a6a714c-8c6a-11eb-a6ef-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Участники соглашения о ценах на сахар отгружают продукцию в необходимых объёмах, сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ.

В настоящее время участники соглашений о стабилизации цен на сахар, занимающие порядка 100% рынка, выполняют свои обязательства и отгружают продукцию в объёмах, полностью обеспечивающих потребности внутреннего рынка, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что при наличии свободных мощностей по отгрузке предприятия заключают контракты на поставку с традиционными и новыми покупателями.

Также в министерстве выразили уверенность, что дефицита в данной области нет и не будет в будущем, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что магазины начинают сталкиваться с перебоями в поставках сахара и масла по фиксированным ценам. В первую очередь это касается региональных компаний и несетевой розницы. Ретейлеры сталкиваются с проблемами по закупкам сахарного песка и масла растительного и не могут купить товар по фиксированным ценам. Проблемы начались ещё в середине февраля.

С 1 апреля перестанет действовать соглашение с производителями, поставщиками и торговыми сетями о снижении и поддержании цен на подсолнечное масло и сахар-песок.