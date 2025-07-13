Без варки и стерилизации: идеальная заготовка из клубники на зиму

Без варки и стерилизации: идеальная заготовка из клубники на зиму

Клубника, перетертая с сахаром, — это самый простой и полезный способ сохранить летний вкус до зимы. Без варки и стерилизации ягоды остаются свежими, ароматными и полными витаминов. Такую заготовку можно использовать для десертов, каш, выпечки или просто есть ложкой — она всегда получается невероятно вкусной.

Ингредиенты:

клубника — 1 кг;

сахар — 1,2–1,5 кг (по вкусу).

Приготовление:

Клубнику переберите, удалите хвостики и промойте. Просушите ягоды на бумажном полотенце. Перетрите клубнику с сахаром вручную или блендером до однородности. Разлейте по контейнерам или формочкам для льда. Уберите в морозилку на хранение.

Зимой достаточно разморозить порцию — и у вас готовый десерт или добавка к творогу, каше или блинам.

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