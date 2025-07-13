Без варки и стерилизации: идеальная заготовка из клубники на зиму

Клубника, перетертая с сахаром, — это самый простой и полезный способ сохранить летний вкус до зимы. Без варки и стерилизации ягоды остаются свежими, ароматными и полными витаминов. Такую заготовку можно использовать для десертов, каш, выпечки или просто есть ложкой — она всегда получается невероятно вкусной.
Ингредиенты:
- клубника — 1 кг;
- сахар — 1,2–1,5 кг (по вкусу).
Приготовление:
- Клубнику переберите, удалите хвостики и промойте.
- Просушите ягоды на бумажном полотенце.
- Перетрите клубнику с сахаром вручную или блендером до однородности.
- Разлейте по контейнерам или формочкам для льда.
- Уберите в морозилку на хранение.
Зимой достаточно разморозить порцию — и у вас готовый десерт или добавка к творогу, каше или блинам.
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