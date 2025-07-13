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13 июля 2025 в 18:28

Без варки и стерилизации: идеальная заготовка из клубники на зиму

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Клубника, перетертая с сахаром, — это самый простой и полезный способ сохранить летний вкус до зимы. Без варки и стерилизации ягоды остаются свежими, ароматными и полными витаминов. Такую заготовку можно использовать для десертов, каш, выпечки или просто есть ложкой — она всегда получается невероятно вкусной.

Ингредиенты:

  • клубника — 1 кг;
  • сахар — 1,2–1,5 кг (по вкусу).

Приготовление:

  1. Клубнику переберите, удалите хвостики и промойте.
  2. Просушите ягоды на бумажном полотенце.
  3. Перетрите клубнику с сахаром вручную или блендером до однородности.
  4. Разлейте по контейнерам или формочкам для льда.
  5. Уберите в морозилку на хранение.

Зимой достаточно разморозить порцию — и у вас готовый десерт или добавка к творогу, каше или блинам.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

еда
ягоды
клубника
сахар
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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