Минсельхоз спрогнозировал стабильную динамику цен на продукты

В Министерстве сельского хозяйства России считают, что динамика цен производителей на основные продукты в стране в этом году останется стабильной. Об этом говорится в сообщение министерства.

По данным ведомства, на 23 июня средние отпускные цены производителей по 43 категориям оказались стабильными. Некоторые продукты подешевели. Речь идёт о плодоовощной группе, где сильнее всего упали цены на огурцы (-5,4%) и томаты (-6,2%).

Стоимость сахара, подсолнечного масла, хлебобулочных изделий и молочных продуктов за неделю почти не изменилась. Дешевле стали говядина, свинина, куриные яйца, гречневая крупа и мороженая рыба.

Ранее сообщалось, что в период с 8 по 15 июня в России усилился рост цен на овощи. В среднем стоимость плодоовощной продукции выросла на 1,2%. Больше всего за прошлую неделю подорожали морковь (на 10,2%), картофель (на 7%) и белокочанная капуста (на 4,4%).