Минсельхоз предупредил о нехватке картофеля

Заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут направила в правительство и аппарат кабмина данные о проблемами с урожаем картофеля в этом году. Согласно документу, сбор урожая идёт значительно медленнее из-за непогоды, а его объём значительно ниже предыдущих лет, пишут «Известия».

К тому же, цены на картофель не снижаются, как это традиционно происходит осенью, а растут. В конце октября цены на овощ поднялись до 23 рублей за килограмм, что на 71,4% выше, чем в прошлом году.

По словам директора Плодоовощного союза Михаила Глушкова, качество картофеля в этом году также оставляет желать лучшего. В этом году клубни мягкие и избыточно влажные, отметил специалист. Это значит, что он не будет долго храниться и его запасы иссякнут раньше.

Специалисты Минсельхоза на сегодня работают совместно с коллегами из Минпромторга, чтобы сформировать отношения с поставщиками из СНГ. Этот товар должен заменить импортную продукцию, к тому же ситуация с ценами будет более стабильной, говорится в письме.

Также выстраивается работа по сбору овощей и картофеля, выращенных на личных подсобных хозяйствах. Эта продукция также будет пущена в продажу, чтобы покрыть потребности россиян.

Ранее глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев пообещал не допустить дефицита продуктов в стране. По его словам, в мире наблюдается «абсолютно нездоровая» тенденция на глобальных рынках продовольствия.