Минсельхоз не прогнозирует дефицита подсолнечного масла в РФ

https://static.news.ru/photo/3e413a0e-12b6-11eb-a4e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минсельхоз России не ждёт дефицита подсолнечного масла на рынках страны и работает над выявлением фактов необоснованного повышения стоимости данного продукта. По данным ведомства, в 2020-м уровень самообеспеченности РФ растительным маслом составит 176,3%.

Минсельхоз ведёт работу по сохранению стабильной ценовой ситуации на продовольственном рынке, факты необоснованного завышения цен оперативно выявляются и прорабатываются совместно с ФАС и Генеральной прокуратурой, — пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Минсельхоза.

Цены на сырое подсолнечное масло резко выросли в России. В среднем сырьё подорожало на 6,6% и стало стоить рекордные 74 175 рублей за тонну. Эксперты считают, что основной причиной резкого роста цен стал скачок экспортных цен на товар. Кроме того, быстро увеличились котировки экспорта подсолнечного масла. За прошлую неделю оно стало дороже на $35.

Рынок подсолнечника также показал рост после небольшой просадки. Средние цены на товар поднялись на 1375 рублей, до 30 875 рублей за тонну.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россиян в следующем году ожидает рост цен на Интернет как минимум на 10%. Почти две трети опрошенных топ-менеджеров провайдеров полагают, что рост составит 15–20%, ещё 10% респондентов предрекают рост на 20%. В том, что тарифы вырастут больше, чем прогнозируется уровень инфляции, уверены 74% опрошенных руководителей.