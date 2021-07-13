Минсельхоз: продукты подорожают в пределах инфляции

Минсельхоз ожидает, что рост цен на продукты в России в текущем году будет в пределах общей инфляции. Об этом заявил советник министра сельского хозяйства Юрий Косован, сообщает ПРАЙМ.

Он добавил , что сейчас цены производителей на все базовые продукты питания стабильны. Кроме того, стоимость некоторых продуктов снижается. Этому поспособствовали государственные меры поддержки и регулирования. Например, пошлины позволили снизить цены на пшеницу, а новые меры поддержки предприятий — на муку. Всё это помогло удержать от повышения стоимость хлеба.

Косован добавил, что в текущем году были увеличены посевные площади под сахарную свеклу, подсолнечник и овощи, ожидается хороший урожай зерновых. Благодаря этому объёмы производства конечной продукции станут больше.

Ранее глава Масложирового союза России Михаил Мальцев заявил, что оптовые цены на подсолнечное масло пришли в равновесие со стоимостью в магазине. Союз ожидает сохранения стоимости данного продукта на уровне 95 рублей за литр и в следующем сезоне.