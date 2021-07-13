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Минсельхоз: продукты подорожают в пределах инфляции

11:04, 13 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Минсельхоз ожидает, что рост цен на продукты в России в текущем году будет в пределах общей инфляции. Об этом заявил советник министра сельского хозяйства Юрий Косован, сообщает ПРАЙМ.

Он добавил, что сейчас цены производителей на все базовые продукты питания стабильны. Кроме того, стоимость некоторых продуктов снижается. Этому поспособствовали государственные меры поддержки и регулирования. Например, пошлины позволили снизить цены на пшеницу, а новые меры поддержки предприятий — на муку. Всё это помогло удержать от повышения стоимость хлеба.

Косован добавил, что в текущем году были увеличены посевные площади под сахарную свеклу, подсолнечник и овощи, ожидается хороший урожай зерновых. Благодаря этому объёмы производства конечной продукции станут больше.

Ранее глава Масложирового союза России Михаил Мальцев заявил, что оптовые цены на подсолнечное масло пришли в равновесие со стоимостью в магазине. Союз ожидает сохранения стоимости данного продукта на уровне 95 рублей за литр и в следующем сезоне.

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