Минсельхоз: продукты подорожают в пределах инфляции

Минсельхоз ожидает, что рост цен на продукты в России в текущем году будет в пределах общей инфляции. Об этом заявил советник министра сельского хозяйства Юрий Косован, сообщает ПРАЙМ.
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Косован добавил, что в текущем году были увеличены посевные площади под сахарную свеклу, подсолнечник и овощи, ожидается хороший урожай зерновых. Благодаря этому объёмы производства конечной продукции станут больше.
Ранее глава Масложирового союза России Михаил Мальцев заявил, что оптовые цены на подсолнечное масло пришли в равновесие со стоимостью в магазине. Союз ожидает сохранения стоимости данного продукта на уровне 95 рублей за литр и в следующем сезоне.