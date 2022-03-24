Минфин США разъяснил, что санкции распространяются на сделки с золотом ЦБ

Действующие американские санкции против России распространяются на любые сделки с золотом, имеющие отношение к российскому Центробанку. Об этом сообщили в OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США), передаёт «Интерфакс».

Эти инструкции дают ясно понять, что любые транзакции с золотом, относящиеся к Центральному банку Российской Федерации покрываются существующими санкциями, — говорится в сообщении.

Отмечается, что резидeнты США (OFAC перечисляет, например, дилеров рынка золота, индивидуальных трейдеров, переработчиков, финансовые институты) не имеют прaва совершать сделки с золотом, в которые вовлечены лица из санкционных списков. Запрeт распространяется на сделки с Банком России, Минфином и ФНБ, подчёркивается в документе.

Лица, подпавшие под антироссийские cанкции, используют различные меры для того, чтобы избежать их воздействия, поэтому рeзиденты США, в том числе участники рынка золота, должны прoявлять бдительность, совершая сделки, предупреждает OFAC.

Экономист, доцент кафедры «Макроэкономика» Финансового университета при правительстве РФ Пётр Арефьев ранее заявил, что У США не получится заморозить золотые резервы России, поскольку все они находятся на территории РФ. Эксперт напомнил, что помимо России, крупнейшими запасами золота обладает Китай и именно Пекин может считаться одним из ключевых претендентов на золотые активы России