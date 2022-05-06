Россия лишилась 133 млрд рублей дохода от нефти и газа в апреле Минфин: Россия лишилась 133 млрд рублей дохода от нефти и газа в апреле

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Российский бюджет недополучил 133 млрд рублей нефтегазовых доходов по итогам апреля нынешнего года, говорится в сообщении на сайте Минфина. В то же время совокупный объём дополнительных нефтегазовых доходов превысил базовый объём на 281 млрд рублей.

Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объёма <...> по итогам апреля 2022 года составило 133,1 млрд рублей, — говорится в сообщении.

Ранее эксперты предположили, что российская экономика сможет выдержать возможное эмбарго Евросоюза на импорт нефти. По их мнению, «уровень турбулентности» в бюджете РФ будет зависеть от того, насколько быстро производители перестроят логистику на азиатские страны. При этом стоимость углеводородов после отказа ЕС может существенно вырасти, что компенсирует выпадающие доходы России.

В то же время Евросоюз, по словам аналитиков, столкнётся с дополнительными сложностями, если нарастит импорт нефти с Ближнего Востока. Дело в том, что европейские нефтеперерабатывающие заводы не предназначены для тамошних углеводородов, а переналадка НПЗ противоречит экологическим программам, принятым в Брюсселе. Россия же столкнётся с проблемой транспортировки углеводородов в восточные страны, так как страховые компании и владельцы судов могут отказаться вести бизнес из-за санкционных рисков.