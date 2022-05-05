FT: экономика России может выдержать эмбарго ЕС на нефть

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Российская экономика сможет выдержать возможное эмбарго Евросоюза на импорт нефти, пишет Financial Times со ссылкой на экспертов. По их мнению «уровень турбулентности» в бюджете РФ будет зависеть от того, насколько быстро производители перестроят логистику на азиатские страны. При этом стоимость углеводородов после отказа ЕС может существенно вырасти, что компенсирует выпадающие доходы России.

Если эмбарго будет согласовано, цены на нефть, скорее всего, поднимутся ещё выше, что позволит России легче выдержать удар, и значительно увеличит нагрузку на экономику Европы, которая получает из РФ 30% необходимой ей нефти, — говорится в статье.

Евросоюз, по словам аналитиков, столкнётся с дополнительными сложностями, если нарастит импорт нефти из Ближнего Востока. В частности, речь о европейских нефтеперерабатывающих заводах, которые оборудованы под высокосернистую российскую нефть марки Urals, ближневосточные же углеводороды значительно более лёгкие. Переналадка НПЗ при этом противоречит экологическим программам, принятым в Брюсселе, заключают источники.

Непростым, по мнению экспертов будет и переход России на восточные рынки. По их данным, 60% трубопроводного экспорта нефти из РФ поступает в Европу, а это в три раза больше, чем в Китай. Для транспортировки углеводородов в восточные страны понадобится железнодорожный и морской транспорт, однако аналитики отмечают, что страховые компании и владельцы судов могут отказаться вести бизнес из-за санкционных рисков.

4 мая Еврокомиссия анонсировала шестой пакет санкций в отношении России. В него входит отложенное эмбарго на импорт сырой нефти и нефтепродуктов, которое может вступить в силу в конце 2022-го — начале 2023 года.