Минфин планирует увеличить отчисления нефтяников в бюджет

https://static.news.ru/photo/5a2b00fc-d54d-11ea-9d6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минфин внёс в правительство законопроект об изменении параметров налога на дополнительный доход (НДД). Он позволяет нефтяникам платить налоги по некоторым категориям месторождений не с объёма добычи, а с финансового результата.

Предлагаемые поправки позволят увеличить отчисления компаний в бюджет на 200 млрд рублей за три года, сообщает газета «Коммерсант». Издание отмечает, что только за год бюджет недополучил от НДД 213 млрд рублей. Так считают в Минфине. В министерстве хотят ухудшить условия НДД для всех групп месторождений. Согласно поправкам, будет запрещено уменьшать налогооблагаемую базу более чем на 50% за счёт переноса исторических убытков (раньше можно было на 100%).

Также для второй группы месторождений (всего их четыре в НДД) хотят заменить действующие понижающие коэффициенты к НДПИ, который используется при расчёте НДД, на повышающий коэффициент 1,5.

В случае принятия поправок нововведения могут коснуться в первую очередь проектов «Газпром нефти» и «Роснефти», считают в издании.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новые экологические инициативы Евросоюза грозят большими потерями российским компаниям-экспортёрам. Они могут суммарно не досчитаться $4,8 млрд в случае введения в ЕС углеродного налога на импорт, говорится в исследовании BCG. Новые выплаты снизят получаемую прибыль, а также могут лишить российских поставщиков части европейского рынка. Эксперты отмечают, что экологический налог грозит потерями не только компаниям, но и российскому бюджету.