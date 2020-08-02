Минфин планирует увеличить отчисления нефтяников в бюджет

Минфин внёс в правительство законопроект об изменении параметров налога на дополнительный доход (НДД). Он позволяет нефтяникам платить налоги по некоторым категориям месторождений не с объёма добычи, а с финансового результата.
Предлагаемые поправки позволят увеличить отчисления компаний в бюджет на 200 млрд рублей за три года,
Также для второй группы месторождений (всего их четыре в НДД) хотят заменить действующие понижающие коэффициенты к НДПИ, который используется при расчёте НДД, на повышающий коэффициент 1,5.
В случае принятия поправок нововведения могут коснуться в первую очередь проектов «Газпром нефти» и «Роснефти», считают в издании.
Ранее NEWS.ru сообщал, что новые экологические инициативы Евросоюза грозят большими потерями российским компаниям-экспортёрам. Они могут суммарно не досчитаться $4,8 млрд в случае введения в ЕС углеродного налога на импорт, говорится в исследовании BCG. Новые выплаты снизят получаемую прибыль, а также могут лишить российских поставщиков части европейского рынка. Эксперты отмечают, что экологический налог грозит потерями не только компаниям, но и российскому бюджету.
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