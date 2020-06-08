Минфин перечислил в резервный фонд правительства около 600 млрд рублей

Министерство финансов РФ перечислило в резервный фонд российского правительства около 600 млрд рублей.
Сообщение об этом появилось на сайте ведомства. По его данным, это стало возможным за счёт перераспределения средств, которые будут неосвоены в 2020 году.
На текущий момент удалось мобилизовать в резервный фонд правительства РФ около 600 млрд рублей. При принятии решений о перераспределении бюджетных ассигнований учитывается ожидаемая оценка исполнения расходов в текущем году, — говорится в сообщении.
По данным министерства, часть средств может остаться неосвоенной в том числе из-за того, что многие запланированные на текущий год мероприятия в сложившейся ситуации пришлось отменить,
Ранее NEWS.ru писал о том, что бюджет России в июне недополучит 145,5 млрд рублей нефтегазовых доходов. Об этом заявили в Минфине, объясняя это превышением базовой цены нефти над фактической.
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