Минфин перечислил в резервный фонд правительства около 600 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/acaabc48-a990-11ea-9015-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство финансов РФ перечислило в резервный фонд российского правительства около 600 млрд рублей.

Сообщение об этом появилось на сайте ведомства. По его данным, это стало возможным за счёт перераспределения средств, которые будут неосвоены в 2020 году.

На текущий момент удалось мобилизовать в резервный фонд правительства РФ около 600 млрд рублей. При принятии решений о перераспределении бюджетных ассигнований учитывается ожидаемая оценка исполнения расходов в текущем году, — говорится в сообщении.

По данным министерства, часть средств может остаться неосвоенной в том числе из-за того, что многие запланированные на текущий год мероприятия в сложившейся ситуации пришлось отменить, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что бюджет России в июне недополучит 145,5 млрд рублей нефтегазовых доходов. Об этом заявили в Минфине, объясняя это превышением базовой цены нефти над фактической.