Минфин: Россия в июне недополучит 145,5 млрд рублей нефтегазовых доходов

Бюджет России в июне недополучит 145,5 млрд рублей нефтегазовых доходов. Об этом заявили в Минфине, объясняя это превышением базовой цены нефти над фактической.
Как
Ранее NEWS.ru писал, что стоимость нефти марки Brent поднялась выше $40 за баррель впервые с 6 марта 2020 года, когда начался обвал котировок. По состоянию на 03:44 мск 3 июня цена фьючерсов с поставкой в августе выросла на 1,14%, до $40,08 за баррель.
Цена на нефть может подниматься на ожиданиях инвесторов, связанных с предстоящим заседанием стран сделки ОПЕК+. На нём возможно продление периода сокращения добычи нефти на несколько месяцев.
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