Минфин: Россия в июне недополучит 145,5 млрд рублей нефтегазовых доходов

https://static.news.ru/photo/ce5582cc-6af9-11ea-b67c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бюджет России в июне недополучит 145,5 млрд рублей нефтегазовых доходов. Об этом заявили в Минфине, объясняя это превышением базовой цены нефти над фактической.

Как сообщает ТАСС, с 5 июня по 7 июля 2020 года ведомство планирует направить на продажу иностранной валюты 203,7 млрд рублей. Ежедневно Минфин намерен продавать валюту на 10,2 млрд рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что стоимость нефти марки Brent поднялась выше $40 за баррель впервые с 6 марта 2020 года, когда начался обвал котировок. По состоянию на 03:44 мск 3 июня цена фьючерсов с поставкой в августе выросла на 1,14%, до $40,08 за баррель.

Цена на нефть может подниматься на ожиданиях инвесторов, связанных с предстоящим заседанием стран сделки ОПЕК+. На нём возможно продление периода сокращения добычи нефти на несколько месяцев.