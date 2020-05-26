Минфин перечислил 222,1 млрд рублей в ПФР на поддержку семей с детьми

https://static.news.ru/photo/b650800e-9f5c-11ea-9d47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Arendt/imageBROKER.com/Global Look Press

Минфин перечислил в Пенсионный фонд России 222,1 млрд рублей для выплаты на детей до трёх лет, а также для единовременных выплат на детей от трёх до 16 лет.

Денежные средства начнут выплачивать с 1 июня. Они охватят не меньше 19 млн детей. Ещё 24,9 млрд рублей направлены в ПФР для расширения ежемесячных выплат на детей до трёх лет. Они затронут 1,6 млн детей, сообщили в Минфине.

Ранее детский омбудсмен в Челябинской области Евгения Майорова обратилась к главе кабмина Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть защитные механизмы при упрощённой процедуре оформления детских выплат. Она считает, что упрощённый механизм может обернуться аферой со стороны родителей.

NEWS.ru писал, что примерно 22 млн российских детей получат выплаты в десять тысяч рублей. Всего эта мера государственной поддержки затронет более 50 млн граждан. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он считает, что выплаты на детей оказались наиболее востребованной мерой поддержки населения.

Глава государства отметил, что для оценки эффективности выработанных мер поддержки правительству необходимо наладить обратную связь для понимания того, что на самом деле происходит в стране.