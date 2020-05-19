Путин призвал наладить обратную связь для оценки мер поддержки

https://static.news.ru/photo/18a7f982-99d9-11ea-9252-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Для оценки эффективности выработанных мер поддержки правительству крайне важно наладить обратную связь, заявил президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, властям необходимо понимание того, что на самом деле происходить в стране. Российский лидер отметил, что во время оценки мер поддержки граждан, предприятий и отраслей экономики нужно точно и ясно представлять, каким образом они работают в реальной жизни.

И, имея эту обратную связь, мы должны мгновенно на это реагировать с тем, чтобы обеспечить безусловное исполнение всех наших решений, иначе грош им цена. Чиновники должны работать, понимая, что происходит на земле, — приводит ТАСС слова президента.

Как отметил Путин, в том, что где-то в реализации мер поддержки происходят сбои, нет ничего особенного. В этих ситуациях важно быстро реагировать и исправлять положение, доводя решение правительства до логического конца.

Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Путин призвалдать оценку работе всех ветвей власти во время пандемии коронавируса. По его словам, необходимо выяснить, как люди и предприятия получают необходимую помощь.